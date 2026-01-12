Cinnamon spice nails | la manicure più cozy e cool dell’inverno 2026
Cinnamon spice nails sono la tendenza manicure dell'inverno 2026, caratterizzata da tonalità calde e avvolgenti che richiamano le spezie della cannella. Questa scelta di stile unisce sobrietà ed eleganza, offrendo un look semplice ma raffinato. Perfetta per chi desidera un tocco di calore e stile discreto nelle giornate più fredde, questa manicure rappresenta un’opzione versatile e di tendenza per la stagione invernale.
Se gennaio avesse un colore, sarebbe caldo. Avvolgente. Un po’ speziato. E no, non stiamo parlando di cappotti o makeup — ma di cinnamon spice nails, la manicure che sta conquistando l’inverno 2026 e che rende le mani immediatamente più chic, soft e irresistibili. È il trend che profuma di cannella, glassa e vibes hygge, ma con un twist super moderno. Dimentica i nude piatti e i rossi troppo classici: questa è la nuova comfort manicure, quella che sembra semplice ma in realtà è very layered. Cosa sono davvero le Cinnamon Spice Nails e perché il web le ama. Immagina il colore di una cinnamon roll appena sfornata, con quelle sfumature che vanno dal beige caldo al caramello, passando per marroni speziati e riflessi rosati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
