Cina | no a interferenze esterne in Iran

La Cina ha dichiarato la propria contrarietà alle interferenze esterne in Iran, sottolineando l'importanza di favorire una fase di stabilità e pace nel paese. Questa posizione si inserisce nel contesto delle recenti proteste di piazza e della repressione da parte delle autorità iraniane, che da circa due settimane coinvolgono diverse città. La posizione cinese invita a rispettare la sovranità iraniana e a promuovere soluzioni interne alla crisi.

10.10 La Cina ha espresso "piena contrarietà" alle "interferenze straniere" in Iran, sollecitando "una fase di pace" nel Paese, dove da 15 giorni si registrano proteste di piazza e la violenta repressione da parte delle autorità. Dopo che il presidente Trump ha parlato di "opzioni molto concrete" di intervento al vaglio dei militari Usa, la portavoce degli Esteri cinesi ha detto che Pechino sollecita "tutte le parti coinvolte a fare più sforzi capaci di portare alla pace e alla stabilità in Medio Oriente".

