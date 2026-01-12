Cina | accordo con Ue su export e-car

La Cina e l’Unione Europea hanno raggiunto un accordo riguardante l’export di veicoli elettrici cinesi. Il Ministero del Commercio cinese ha comunicato l’intesa, che include anche le linee guida europee sui prezzi minimi per gli esportatori automobilistici provenienti dalla Cina. Questa collaborazione segna un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due economie, con attenzione alle regolamentazioni e alle condizioni di mercato per i veicoli elettrici.

12.25 Raggiunto un accordo Cina-Ue per l' export di veicoli elettrici cinesi. Lo ha annunciato una nota del ministero del Commercio, pubblicando poi anche le linee guida europee sui prezzi minimi per gli esportatori automobilistici cinesi. La nota non menziona l'eventuale fine dei dazi fino al 35,3% che l'Ue ha imposto sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi nel 2024 a seguito di un'indagine su sovvenzioni governative che le case automobilistiche cinesi avrebbero ottenuto slealmente.

