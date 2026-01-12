Cibo e musica | in che modo il suono incide sul comportamento alimentare?

Il rapporto tra cibo e musica è un tema di interesse crescente, poiché il suono può influenzare l’esperienza sensoriale e il comportamento alimentare. Dall’antichità, il momento del pasto è visto come un rito che coinvolge emozioni e ricordi, e la musica può arricchire questa esperienza, modulando l’umore e la percezione del cibo. Scopri come il suono può incidere sulle scelte e sulle sensazioni legate al pasto.

Life&People.it Sin dall'antichità, il momento del pasto è considerato un rito che evoca emozioni e ricordi. Oltre al cibo e ai sapori, quando mangiamo entra in gioco un fattore spesso trascurato, ma che incide profondamente sul nostro comportamento alimentare: la musica. Che si tratti di un ristorante, della cucina di casa o di altri contesti conviviali, i suoni fanno da sfondo al mangiare e ne orientano ritmi e modalità, contribuendo a plasmare il rapporto con il cibo. Cibo, suono e cervello: la nuova frontiera sensoriale. Negli ultimi anni, in merito all'esperienza alimentare si è fatta strada una prospettiva sempre più ampia.

