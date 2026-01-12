Ci stanno ammazzando tutti L’Iran affoga nel sangue ospedali e obitori pieni | Sparano dai tetti

In Iran, le recenti proteste contro il regime teocratico di Khamenei si sono intensificate, portando a un aumento della violenza e della repressione. Ospedali e obitori sono pieni, e testimonianze indicano l’uso di armi da fuoco dai tetti. La situazione rappresenta una crisi umanitaria che evidenzia le profonde tensioni politiche e sociali nel paese.

In Iran la rivolta popolare contro il regime teocratico di Khamenei ha raggiunto livelli di violenza e repressione senza precedenti. Le testimonianze che filtrano attraverso i blocchi delle comunicazioni parlano di una vera e propria carneficina orchestrata dalle autorità per soffocare il dissenso. Mentre i dati ufficiali si fermano a circa cinquecento vittime, le fonti sul campo e le organizzazioni per i diritti umani suggeriscono che il bilancio reale sia di migliaia di morti. La capitale, Teheran, appare come l'epicentro di un massacro dove gli ospedali sono al collasso e gli obitori non riescono più a gestire l'afflusso costante di cadaveri, ammucchiati in sacchi neri fin nei cortili e nelle aiuole delle strutture sanitarie.

