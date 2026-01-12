Ci sono anche loro Crans Montana Leonardo Bove | dramma in ospedale

Un tragico evento ha colpito Crans Montana nella notte di Capodanno, diventando una delle più gravi tragedie degli ultimi anni sulle Alpi svizzere. Leonardo Bove e altri coinvolti sono stati trasportati in ospedale, evidenziando la gravità della situazione. Questa vicenda porta alla luce le conseguenze di incidenti in zone montane e l’importanza della sicurezza in ambienti alpini.

La notte di Capodanno a Crans Montana si è trasformata in una delle tragedie più gravi degli ultimi anni sulle Alpi svizzere. Nel cuore della località turistica, il rogo scoppiato nel locale La Costellation ha causato decine di vittime e feriti, lasciando dietro di sé uno scenario di devastazione, dolore e interrogativi ancora aperti. Un incendio improvviso, alimentato da fumi tossici e da una serie di criticità strutturali, che ha intrappolato molte persone all'interno del disco bar mentre all'esterno si festeggiava l'arrivo del nuovo anno. Una strage che ha toccato l'Italia, che conta 6 vittime e diversi feriti alcuni ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano, da dove arriva la notizia. Crans Montana, Leonardo Bove è stato trasportato in elicottero al Niguarda; Crans-Montana, Leonardo Bove è arrivato al Niguarda; Crans Montana: al Niguarda sono arrivati due pazienti, il 16enne Kean e una 55enne. Lunedì attese le salme; Crans-Montana, Leonardo Bove è al Niguarda coi tre compagni della 3D: "Un primo segno di normalità". Crans-Montana, Leonardo Bove è arrivato al Niguarda - Il 16enne milanese è stato trasferito da Zurigo, ha ustioni su oltre il 50% del corpo e danni per le inalazioni (ANSA)

Feriti a Crans-Montana, Leonardo Bove in elicottero con la mamma a Milano. Elsa Rubino resta a Zurigo: «Ogni minuto per lei è una conquista» - Il 16enne è stato a lungo «non trasportabile»: domenica sera è rientrato nella città dove vive e nello stesso ospedale dei suoi compagni di classe. milano.corriere.it

Crans-Montana, Leonardo Bove è al Niguarda coi tre compagni di classe: “Un primo segno di normalità” - Il rientro dell’ultimo ragazzo ha chiuso un cerchio che per giorni è rimasto dolorosamente aperto. thesocialpost.it

Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente

Quali sono le conseguenze di un’ustione grave Se il contatto con il fuoco è prolungato, come nel caso dei ragazzi di Crans-Montana, il rischio è che si danneggino non solo la pelle e i tessuti sottostanti, ma anche i muscoli e le ossa: avviene la cosiddetta car - facebook.com facebook

La vignetta di "Charlie Hebdo" su Crans-Montana è più che rivoltante. Dobbiamo assolutamente recuperare l'idea che ci sono limiti per cui non tutto ciò che passa per la testa può essere detto o esternato: vale nelle conversazioni, nel discorso pubblico e persi x.com

