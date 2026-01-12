Christian De Sica a Verissimo | Con Silvia 50 anni d’amore il rispetto è il segreto del nostro matrimonio

Christian De Sica, ospite a Verissimo, ha condiviso la sua lunga storia d’amore con Silvia Verdone, dalla quale sono passati 50 anni. L’attore ha sottolineato come il rispetto reciproco sia alla base del loro matrimonio, raccontando anche il rapporto con la famiglia e la gioia di essere nonno. Queste parole offrono uno sguardo autentico sulla sua vita privata e sui valori che lo guidano.

L’attore racconta la storia con la moglie Silvia Verdone, il legame con Carlo Verdone e la gioia di essere nonno della piccola Bianca Christian De Sica ospite a Verissimo Ospite a Verissimo, Christian De Sica, 75 anni, ha raccontato la sua lunga storia d’amore con la moglie Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone, con cui . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Christian De Sica a Verissimo: «Con Silvia 50 anni d’amore, il rispetto è il segreto del nostro matrimonio» Leggi anche: Chi è Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica: “La formula segreta del nostro amore e non prendersi troppo sul serio” Leggi anche: Matrimonio da record per Secondo e Iolanda: un sì lungo 75 anni. “Il nostro segreto? Amore e rispetto” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Verissimo: Christian De Sica: l'intervista integrale Video; Christian De Sica a Verissimo: «All'inizio della mia carriera era mia moglie a portare i soldi a casa. Stiamo insieme da 50 anni»; Christian De Sica e i 50 anni d'amore con la moglie Silvia Verdone; Verissimo: Claudia Gerini al cinema con Prendiamoci una pausa Video. “Imbecille viziato”: Christian De Sica e la frase sui soldi che ha scatenato la bufera. Il video - A Verissimo, polemica su Christian De Sica: parla delle difficoltà economiche vissute con la moglie, ma scatena la reazione della Lucarelli. donnaglamour.it

Christian De Sica e il grande amore con Silvia Verdone: “Dopo 50 anni ridiamo ancora di noi” #Verissimo - facebook.com facebook

Christian De Sica sfotte Milly Carlucci su Instagram: "Ma l'orecchio" ma poi cancella tutto #BallandoConLeStelle x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.