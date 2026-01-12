Chivu | Due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincere Rammarico per il doppio vantaggio

Dopo la partita tra Inter e Napoli, Cristian Chivu ha commentato l’andamento dell’incontro, sottolineando la competitività delle due squadre. L’allenatore dell’Inter ha evidenziato gli sforzi delle squadre per ottenere la vittoria, esprimendo rammarico per il doppio vantaggio compromesso nel corso del match. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulla sfida, evidenziando l’impegno di entrambe le formazioni senza eccessivi giudizi.

Tempo di lettura: 2 minuti Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ai microfoni di DAZN nel post-partita di Inter-Napoli: " Due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincere. Rammarico per il doppio vantaggio, mai semplice quando c'è una squadra forte. Rammarico per non avere a portata a casa, gli avversari ci hanno creduto fino in fondo e hanno fatto di tutto per pareggiarla e magari anche per vincere. La voglia di andare sempre in avanti magari a volte è anche esagerata. Arrivavamo in ritardo sulla pressione, loro bravi a palleggiare sul corto. Abbiamo provato in tutti i modi a stare nella gara, a fare il nostro gioco, ma consapevoli che avevamo di fronte una squadra forte che poteva metterci in difficoltà.

