Cristian Chivu ha rivolto un appello alla Curva Nord durante una conferenza stampa, sottolineando l'importanza del supporto dei tifosi per il percorso della squadra. Il tecnico ha evidenziato come il sostegno incondizionato possa fare la differenza nel mantenere il primato in Serie A, invitando i tifosi a essere parte integrante di questa sfida.

Inter News 24 Cristian Chivu ha lanciato un appello diretto alla Curva Nord in conferenza stampa, sottolineando quanto la squadra abbia bisogno del sostegno incondizionato dei tifosi per mantenere il primato in Serie A. La risposta dei sostenitori nerazzurri non si è fatta attendere, con striscioni eloquenti e messaggi di unità che hanno rafforzato il legame tra panchina e tribuna in un momento cruciale della stagione. Tifosi e piattaforme digitali: nuove modalità di engagement. I sostenitori nerazzurri hanno ampliato le modalità di interazione con il club attraverso canali digitali sempre più sofisticati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Curva Nord il patto per il primato

Leggi anche: Curva Nord, oggi il ritorno del tifo organizzato per Inter Fiorentina: ieri un’altra testimonianza per l’inchiesta ‘Doppia Curva’

Leggi anche: Inchiesta Doppia Curva: la sentenza svela il ruolo mafioso della Curva Nord interista, la motivazione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Curva Nord contro l’Inter: striscione polemico, si cita anche Chivu - La Curva Nord dell’Inter si scaglia contro la dirigenza e cita le parole di Chivu: ecco che cosa sta succedendo L’Inter si appresta a giocare contro il Sassuolo in un clima non disteso: a San Siro ... calciomercato.it

La fine dello sciopero della Curva e il ritorno al tifo. Il primo coro è stato per Cristian Chivu #chivu - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #ChampionsLeague Carne, pesce o nerazzurro: l’ora delle scelte Non è il momento di tornare su Antonio Conte. Il suo temperamento acceso è cosa nota, e anche stavolta non si è smentito. Ma l’Inter, oggi, ha scelto un’altra via. Cristian Chivu, x.com