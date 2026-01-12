Chiude la pescheria e torna verso casa | malore alla guida muore noto commerciante

Un commerciante noto a Porto Cesareo ha perso la vita dopo aver avuto un malore alla guida. L’uomo, al volante della propria auto, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un’auto in sosta. La tragedia si è verificata mentre stava tornando a casa, suscitando cordoglio nella comunità locale. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

PORTO CESAREO - Era alla guida della sua auto quando probabilmente è stato colto da un malore ed è deceduto dopo aver perso il controllo del mezzo che si è scontrato con un'altra auto in sosta.Serata di dolore e commozione a Porto Cesareo per la scomparsa di Cosimo Falli, 60 anni, noto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Il malore, la sbandata e l'impatto frontale contro un albero: uomo muore alla guida Leggi anche: Colto da malore mentre è alla guida del tir: muore camionista La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento.

