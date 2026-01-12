Chiariello | Il Milan è poca cosa Pavlovic è stato di una scorrettezza clamorosa

Umberto Chiariello, giornalista e tifoso del Napoli, ha commentato recentemente le prestazioni del Milan, definendole “poca cosa”. Inoltre, ha criticato duramente Pavlovic, accusandolo di aver agito con una scorrettezza evidente durante la partita. Le sue parole riflettono una visione critica nei confronti del team rossonero e delle azioni di alcuni giocatori, sottolineando la necessità di un comportamento più corretto in campo.

