Chiariello | Il Milan è poca cosa Pavlovic è stato di una scorrettezza clamorosa

Da pianetamilan.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Umberto Chiariello, giornalista e tifoso del Napoli, ha commentato recentemente le prestazioni del Milan, definendole “poca cosa”. Inoltre, ha criticato duramente Pavlovic, accusandolo di aver agito con una scorrettezza evidente durante la partita. Le sue parole riflettono una visione critica nei confronti del team rossonero e delle azioni di alcuni giocatori, sottolineando la necessità di un comportamento più corretto in campo.

Umberto Chiariello, giornalista e tifoso del Napoli, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 su Pavlovic del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

chiariello il milan 232 poca cosa pavlovic 232 stato di una scorrettezza clamorosa

© Pianetamilan.it - Chiariello: “Il Milan è poca cosa. Pavlovic è stato di una scorrettezza clamorosa”

Leggi anche: Milan-Genoa, Pavlovic come Maspero: ricordate cosa successe in Juventus-Torino del 2001? Il video

Leggi anche: Maspero sicuro: “Pavlovic ha fatto una furbata, ma il difensore del Genoa è stato…”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.