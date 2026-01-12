Chi sono gli intellò schiere conformiste contro i politici con le radici nel Novecento

Da ilfoglio.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli intellò sono gruppi di pensatori e cittadini critici, spesso schierati contro le istituzioni politiche tradizionali, con radici nel Novecento. La loro presenza si collega alla tradizione dei philosophes del XVIII secolo, che contribuì con il proprio pensiero all’ideologia della Rivoluzione francese. Oggi, gli intellettuali continuano a interrogarsi sul ruolo della cultura e della politica, mantenendo un atteggiamento di analisi e confronto critico.

La prima volta dell’entrata in scena degli intellettuali in senso moderno è quella dei philosophes del 700 che avevano fornito l’arsenale ideologico alla Rivoluzione francese. Ma i. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

chi sono gli intell242 schiere conformiste contro i politici con le radici nel novecento

© Ilfoglio.it - Chi sono gli intellò, schiere conformiste contro i politici con le radici nel Novecento

Leggi anche: Gli intellò vogliono il pass per le idee

Leggi anche: Chi sono i nuovi montanari? In viaggio con Karl Marx tra gli abitanti delle terre alte: le risposta (e le domande) nel libro di Membretti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.