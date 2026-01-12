Chi sono gli intellò schiere conformiste contro i politici con le radici nel Novecento

Gli intellò sono gruppi di pensatori e cittadini critici, spesso schierati contro le istituzioni politiche tradizionali, con radici nel Novecento. La loro presenza si collega alla tradizione dei philosophes del XVIII secolo, che contribuì con il proprio pensiero all’ideologia della Rivoluzione francese. Oggi, gli intellettuali continuano a interrogarsi sul ruolo della cultura e della politica, mantenendo un atteggiamento di analisi e confronto critico.

