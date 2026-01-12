Mario Burlò è un imprenditore italiano liberato il 12 gennaio dopo più di un anno di detenzione in Venezuela. Originario di Torino, tornerà in Italia con un volo di Stato da Caracas, insieme al cooperante Alberto Trentini, anch’egli scarcerato. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale, rappresentando un episodio importante nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela.

Mario Burlò è stato liberato il 12 gennaio dopo oltre un anno di detenzione in Venezuela. L’imprenditore torinese tornerà in Italia con un volo di Stato da Caracas insieme al cooperante italiano Alberto Trentini, anche lui scarcerato. Burlò ha lasciato il carcere di El Rodeo I, dove era detenuto dal novembre 2024. Sul suo arresto si sa ancora poco. Era stato fermato a un posto di blocco mentre viaggiava da Caracas a Guasdualito. Le accuse non sono mai state chiarite e, per gran parte della detenzione, non gli è stato formalmente contestato alcun reato. I suoi legali hanno sempre sostenuto che si trattasse di una detenzione arbitraria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi è Mario Burlò, l’italiano liberato in Venezuela

Leggi anche: Chi è Mario Burlò, italiano liberato dopo essere stato rapito in Venezuela

Leggi anche: Chi è Mario Burlò, l’imprenditore italiano liberato in Venezuela e perché era detenuto dal 2024

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mario Moriggi Studio Intarsio - facebook.com facebook