Chi è Mario Burlò l’imprenditore torinese liberato insieme a Trentini dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela La figlia | La fine di un incubo

Mario Burlò, imprenditore torinese di 53 anni, è stato rilasciato dopo quasi 14 mesi di detenzione in Venezuela. Il suo rilascio, avvenuto nelle scorse ore insieme al cooperante Alberto Trentini, ha segnato la fine di un lungo periodo di affidamento. La famiglia ha commentato la notizia come “la fine di un incubo”, sottolineando la speranza di ricostruire la propria vita.

È tornato libero dopo quasi 14 mesi di detenzione in Venezuela. Mario Burlò, 53 anni, imprenditore e immobiliarista torinese, è stato rilasciato nella notte insieme al cooperante veneto, Alberto Trentini. La tanto attesa chiamata del consolato italiano di Caracas a chi attendeva sue notizie è arrivata alle 4:51. Burlò ha parlato con Gianna, la figlia, rassicurandola sulle proprie condizioni: « È la fine di un incubo », si è sfogata la donna parlando con chi le era vicino. «Sta benone», dichiara Maurizio Basile, l’avvocato che lo assiste nei suoi procedimenti giudiziari. «È una persona dalla forza d’animo e dalla vitalità straordinaria», aggiunge. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Mario Burlò, chi è l’imprenditore torinese liberato insieme a Trentini dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela

Leggi anche: Liberato con Alberto Trentini l'imprenditore torinese Mario Burlò: da quattordici mesi era detenuto in Venezuela

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mario Burlò chi è l’imprenditore torinese liberato in Venezuela.

Mario Moriggi Studio Intarsio - facebook.com facebook