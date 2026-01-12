Chi è Mario Burlò l’imprenditore liberato insieme ad Alberto Trentini

Mario Burlò, imprenditore italiano, è recentemente tornato in libertà dopo essere stato detenuto in Venezuela da novembre 2024. La sua vicenda, condivisa con Alberto Trentini, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità. Questa liberazione rappresenta un importante episodio nel contesto delle relazioni diplomatiche e dei diritti umani, segnando un punto di svolta nella situazione dei due imprenditori italiani coinvolti.

Poche ore fa, sono tornati in libertà Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in Venezuela dal novembre del 2024. Quest’ultimo è un imprenditore di Torino, al centro di diversi processi in Italia per reati fiscali e finanziari; la notizia del suo arresto era emersa proprio durante uno di questi procedimenti giudiziari, poiché risultava irrintracciabile. Come nel caso di Trentini, anche il suo arresto era avvenuto in circostanze poco chiare, e la sua famiglia aveva avuto enormi difficoltà a mettersi in contatto con lui. Non era formalmente imputato di alcun capo d’accusa; a novembre 2025, però, aveva riferito di essere stato rinviato a giudizio per terrorismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

