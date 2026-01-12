Chi è Lorenzo Tano il fidanzato di Lucrezia Lando e figlio di Rocco Siffredi

Lorenzo Tano è conosciuto come il fidanzato di Lucrezia Lando e figlio di Rocco Siffredi. La loro relazione ha attirato l’attenzione, contribuendo alla crescente notorietà di Tano. Oltre alla sua vita privata, Tano ha partecipato a programmi come Ballando con le Stelle, che spesso fungono da piattaforma anche per condividere aspetti personali e storie d’amore.

Insieme al successo ed ad una rinnovata notorietà, da tempo Ballando Con Le Stelle è anche un trampolino di lancio per le storie d'amore come quella nata tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano. Oggi la ballerina sarà ospite della prima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Nata a Bassano Del Grappa nel 1998, inizia a studiare danza dall'età di dieci anni, per poi gareggiare nei campionati della Penisola ed in giro per il mondo con i partner Giacomo Ballarin prima al quale succederà Lorenzo Zamparelli. Nel 2013 tenta l'ingresso ad Amici ma i provini non andranno a buon fine: bisognerà aspettare il 2018 per il grande successo, quando verrà scelta da Milly Carlucci come maestra di danza per Ballando Con Le Stelle, dove debutta sul dancefloor di Raiuno con il modello Giaro Giarratana, classificandosi al terzo posto.

