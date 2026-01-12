Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Recenti indagini hanno portato alla luce dettagli sulla giovane nota come

– Le autorità elvetiche hanno ascoltato separatamente Jacques Moretti e Jessica Moretti, gestori del locale Le Constellation di Crans-Montana, nel corso di un interrogatorio avvenuto due giorni fa e concluso con la custodia cautelare in carcere per lui e i domiciliari con braccialetto elettronico per lei. I due sono attualmente indagati per omicidio plurimo, incendio e lesioni colpose, in relazione al rogo della notte di Capodanno che ha causato vittime e feriti. Le rispettive versioni vengono ora analizzate nel dettaglio dagli inquirenti svizzeri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Chi è la ragazza col casco”. Scoperta shock sulla giovane che ha innescato l’incendio

Leggi anche: “Chi è la ragazza col casco”. Crans-Montana, la scoperta sulla giovane che ha innescato l’incendio

Leggi anche: La ristrutturazione, i pannelli fonoassorbenti che hanno preso fuoco: cosa c'è nell'inchiesta su Crans-Montana | Ecco le foto dell'incendio che divampa: la ragazza col casco e le scintille

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scoperta la causa dell'incendio: la ragazza col casco ha s...Altro... - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, “incendio scaturito da candelotti in mano a ragazza con casco a cavalcioni su spalle di ragazzo mascherato” - GALLERY x.com