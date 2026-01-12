Chi è la ragazza col casco Crans-Montana la scoperta sulla giovane che ha innescato l’incendio

La vicenda della ragazza col casco a Crans-Montana ha attirato l’attenzione delle autorità svizzere, portando all’arresto di un uomo e ai domiciliari con braccialetto elettronico per la giovane. Durante l’interrogatorio, avvenuto due giorni fa, i due non erano presenti nello stesso ambiente. Questa scoperta ha aperto nuove piste nell’indagine, sollevando interrogativi sulle dinamiche di quanto accaduto e sui ruoli di ciascuno coinvolto.

Quando sono stati ascoltati dalle autorità elvetiche, nell’interrogatorio di due giorni fa concluso con l’arresto di lui e i domiciliari per lei con braccialetto elettronico, non si trovavano nella stessa stanza. È la procedura seguita in Svizzera nei casi più delicati. Jacques Moretti e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans-Montana, sono indagati per omicidio plurimo, incendio e lesioni colposi. Undici giorni dopo il rogo di Capodanno che ha devastato il locale, le loro versioni vengono ora scandagliate minuto per minuto. Jacques Moretti, davanti agli inquirenti, ha raccontato di aver tentato disperatamente di salvare una delle vittime. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

