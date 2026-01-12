Elena Tambini, giornalista e inviata di Mediaset, è una presenza nota nel panorama televisivo italiano. Con anni di esperienza, si è affermata come volto affidabile del Tgcom24. Di 40 anni, è sposata e madre di due figli. Segui il suo lavoro e aggiornamenti sulla sua attività professionale e personale su Instagram.

Tra le inviate di Mediaset c’è Elena Tambini. Stiamo parlando di un volto ormai familiare per il pubblico, soprattutto quello che segue il Tgcom24. Conduttrice del TG4, è una presenza fissa per le notizie che riguardano il nostro Paese. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lei, tra biografia e vita privata. Elena Tambini chi è: quanti anni ha, di dov’è, studi, carriera, programmi condotti. Leggi anche: Chi è Giulia Ronchi: età, carriera, marito, figli, Instagram. La giornalista televisiva lavora da tempo per Tgcom24 ed è nata il 19 novembre 1988 a Como. Dunque, nel 2026 compie 37 anni. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Chi è Elena Tambini: età, carriera, marito, figli, Instagram

Leggi anche: Chi è Giulia Ronchi: età, carriera, marito, figli, Instagram

Leggi anche: Chi è Carlotta Adreani: età, carriera, marito, figli, genitori, Instagram

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Elena Tambini: chi è l’arbitro-modella che conduce Quarto Grado. Biografia, foto e vita privata - Dalla carriera di modella e arbitro di calcio, ecco chi è Elena Tambini: biografia, foto e vita privata. ultimora.news

Elena Tambini, la nuova Diletta Leotta? «Il mio stile è diverso» - Dalla carriera di arbitro (9 anni) ha ereditato un autocontrollo impeccabile (neanche Sgarbi è riuscito a farle perdere la calma). ilgazzettino.it

ELENA TAMBINI: “DA VENERDI SARO’ A QUARTO GRADO AL POSTO DI ALESSANDRA VIERO”. ECCO CHI E’ LA GIORNALISTA, EX ARBITRO - A partire da venerdì 20 gennaio, il conduttore Gianluigi Nuzzi sarà affiancato dalla giornalista Elena Tambini, che sostituirà ... davidemaggio.it