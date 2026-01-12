Chi è Alberto Trentini e perché era stato arrestato in Venezuela

Alberto Trentini è un cittadino italiano recentemente liberato in Venezuela, dove era stato detenuto per oltre un anno insieme a Mario Burlò. La notizia della loro liberazione è arrivata poche ore fa, dopo un periodo di detenzione che aveva suscitato attenzione e preoccupazione. Questa vicenda ha attirato l’interesse pubblico e mediatico, evidenziando le complesse dinamiche diplomatiche e legali coinvolte.

Risale a poche ore fa la notizia della liberazione di Alberto Trentini e di Mario Burlò, entrambi detenuti in Venezuela per oltre un anno. Attualmente, i due si trovano presso l’ambasciata italiana a Caracas, e sono attesi nel nostro Paese entro domani mattina. Dopo il loro rilascio, la premier Giorgia Meloni ha dichiarato di auspicare l’apertura di una «nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas» insieme alla «presidente Delcy Rodriguez». Alberto Trentini si trovava in Venezuela per lavoro. La prima foto di Alberto Trentini e Mario Burlò dopo la liberazione Trentini, quarantasei anni, è originario di Venezia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

