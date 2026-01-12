Chi è Alberto Stancari imprenditore di Bologna morto in A14 | padre di 3 bambini appassionato di basket e buon cibo

Alberto Stancari, 51 anni, imprenditore di Bologna, è deceduto in un incidente sulla A14. Padre di tre figli, era conosciuto per la sua passione per il basket e il buon cibo. La sua scomparsa, avvenuta sabato pomeriggio, ha lasciato un vuoto tra familiari e amici. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio nella comunità bolognese.

Bologna, 12 gennaio 2026 – Gli amici ricordando commossi Alberto Stancari, 51 anni, bolognese, scomparso nello schianto di sabato pomeriggio in A14. Gli amici di una vita, commossi, tracciano il profilo dell'ingegnere e imprenditore, nato nel settembre del 1974 a Bologna e socio fondatore di EsaProfessional. Laureato in Ingegneria gestionale, Stancari si occupava di consulenza per lo sviluppo delle imprese, fornendo formazione aziendale e finanza agevolata. "Era appassionato di basket e del buon cibo, amava i sigari e le pipe, si vestiva sempre come si deve e soprattutto era un papà splendido".

Ho appreso della scomparsa del tifoso fortitudino Alberto Stancari per un tragico incidente stradale. Stasera, più che alla sconfitta di ieri sera e ai problemi della squadra, il mio pensiero va a lui e alla sua famiglia. Preghiere per loro Fortitudo Pallacanestro B - facebook.com facebook

Alberto Stancari, chi era il manager morto nell’incidente sull’A14 x.com

