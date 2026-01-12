Cesari | Ostigard colpisce Fullkrug | intervento scorretto che va punito assolutamente

Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, commenta un episodio di campo avvenuto durante Milan-Genoa, evidenziando un intervento scorretto di Ostigard su Fullkrug. Cesari sottolinea l’importanza di sanzionare tali azioni e analizza anche il mancato rigore nell’incontro tra Inter e Napoli, evidenziando differenze e criticità nelle decisioni arbitrali. Un’analisi che invita alla riflessione sulla coerenza delle valutazioni in campo.

Dopo il pestone di #Rrahmani su #Mkhitaryan, #Cesari a #Pressing ritorna sull'episodio di #Fullkrug "Il piede sinistro di #Ostigard va a colpire il piede del milanista. Sta cercando di colpire il pallone, ma questo intervento è scorretto e va punito assolutamente" x.com

#RomaGenoa | difficile considerare lo scontro tra #Svilar e #Ostigard un semplice scontro di gioco: - il colpo di testa del giocatore di #DeRossi arriva con netto anticipo, ancora ben distante dal portiere giallorosso. - l'estremo difensore di #Gasperini non effettu - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.