Cesari | Ostigard colpisce Fullkrug | intervento scorretto che va punito assolutamente

Da pianetamilan.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, commenta un episodio di campo avvenuto durante Milan-Genoa, evidenziando un intervento scorretto di Ostigard su Fullkrug. Cesari sottolinea l’importanza di sanzionare tali azioni e analizza anche il mancato rigore nell’incontro tra Inter e Napoli, evidenziando differenze e criticità nelle decisioni arbitrali. Un’analisi che invita alla riflessione sulla coerenza delle valutazioni in campo.

Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha parlato del mancato rigore fornito in Milan-Genoa in correlazione a quello di Inter-Napoli: le sue parole a riguardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cesari ostigard colpisce fullkrug intervento scorretto che va punito assolutamente

© Pianetamilan.it - Cesari: “Ostigard colpisce Fullkrug: intervento scorretto che va punito assolutamente”

Leggi anche: Füllkrug-Ostigard e Ellertsson-Athekame, il Milan protesta per due rigori non dati: perché corretto non assegnarli

Leggi anche: Svilar colpisce Ostigard al volto in Roma-Genoa: perché l’arbitro non ha fischiato il rigore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La moviola di Cesari: Ostigard-Fullkrug come Rrhamani-Mkhitaryan; Rrahmani-Mkhitaryan come Ostigard-Fullkrug! La moviola di Cesari: Anche quello era rigore; Assurdo Inter-Napoli e Milan-Genoa: due step on foot uguali e sempre Di Paolo al VAR, solo uno è rigore! | FOTO; Moviola Napoli-Verona, Cesari: Valentini colpisce Buongiorno al volto, come ha fatto l'arbitro a non vedere.

cesari ostigard colpisce fullkrugCesari: “Ostigard colpisce il piede di Fullkrug: rigore netto” - Durante la puntata di ieri sera di Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato l'episodio Ostigard- milannews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.