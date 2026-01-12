Cesari | Ostigard colpisce Fullkrug | intervento scorretto che va punito assolutamente
Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, commenta un episodio di campo avvenuto durante Milan-Genoa, evidenziando un intervento scorretto di Ostigard su Fullkrug. Cesari sottolinea l’importanza di sanzionare tali azioni e analizza anche il mancato rigore nell’incontro tra Inter e Napoli, evidenziando differenze e criticità nelle decisioni arbitrali. Un’analisi che invita alla riflessione sulla coerenza delle valutazioni in campo.
Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha parlato del mancato rigore fornito in Milan-Genoa in correlazione a quello di Inter-Napoli: le sue parole a riguardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Füllkrug-Ostigard e Ellertsson-Athekame, il Milan protesta per due rigori non dati: perché corretto non assegnarli
Leggi anche: Svilar colpisce Ostigard al volto in Roma-Genoa: perché l’arbitro non ha fischiato il rigore
La moviola di Cesari: Ostigard-Fullkrug come Rrhamani-Mkhitaryan; Rrahmani-Mkhitaryan come Ostigard-Fullkrug! La moviola di Cesari: Anche quello era rigore; Assurdo Inter-Napoli e Milan-Genoa: due step on foot uguali e sempre Di Paolo al VAR, solo uno è rigore! | FOTO; Moviola Napoli-Verona, Cesari: Valentini colpisce Buongiorno al volto, come ha fatto l'arbitro a non vedere.
Cesari: “Ostigard colpisce il piede di Fullkrug: rigore netto” - Durante la puntata di ieri sera di Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato l'episodio Ostigard- milannews.it
Dopo il pestone di #Rrahmani su #Mkhitaryan, #Cesari a #Pressing ritorna sull'episodio di #Fullkrug "Il piede sinistro di #Ostigard va a colpire il piede del milanista. Sta cercando di colpire il pallone, ma questo intervento è scorretto e va punito assolutamente" x.com
#RomaGenoa | difficile considerare lo scontro tra #Svilar e #Ostigard un semplice scontro di gioco: - il colpo di testa del giocatore di #DeRossi arriva con netto anticipo, ancora ben distante dal portiere giallorosso. - l'estremo difensore di #Gasperini non effettu - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.