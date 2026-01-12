Cercasi Flotilla in rotta sull’Iran. Dal 2001, l’evoluzione del terrorismo jihadista ha evidenziato il ruolo strategico dell’Iran in Medio Oriente, attraverso alleanze con Hezbollah, Assad, Hamas e le brigate sciite in Iraq. Un quadro complesso, che richiede attenzione e approfondimenti per comprendere le dinamiche geopolitiche di una regione cruciale per la stabilità internazionale.

Il Terzo Millennio si è aperto l’11 settembre 2001 con l’attacco alle Torri Gemelle, da allora è apparsa come un lampo la minaccia del terrorismo jihadista, il disegno totalitario di cui l’Iran è stato l’architetto con Hezbollah in Libano, la dittatura di Assad in Siria, Hamas a Gaza, le brigate sciite in Iraq. Quello che l’ayatollah Ali Khamenei chiama “Asse della resistenza”, nel giro di due anni, dopo la strage degli ebrei del 7 ottobre 2023, è stato sconfitto dall’esercito di Israele e oggi il regime di Teheran vacilla. Siamo vicini al Big Bang del Terzo Millennio, la caduta dell’Iran può cambiare la storia, aprire un nuova era, con un effetto domino globale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Non c'è una Flotilla che fa rotta verso lo Stretto di Hormuz, mentre gli utili idioti di Hamas sono diventati gli inutili cretini di Maduro, sempre contro l'America, sempre anti-semiti, sempre dalla parte sbagliata della storia.