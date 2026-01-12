Il Centro lipodistrofie dell’Aoup di Pisa ha pubblicato la prima analisi europea sui dati del Registro sulle lipodistrofie. Questo studio rappresenta un passo importante per la comprensione di queste rare patologie, grazie alla collaborazione tra ricercatori e specialisti del settore. La ricerca offre nuove prospettive per la diagnosi e la gestione delle lipodistrofie, contribuendo allo sviluppo di approcci più efficaci nel trattamento dei pazienti.

Pisa, 12 gennaio 2026 – Un gruppo di ricercatori del Centro obesità e lipodistrofie dell’Aoup (che fa capo all’Unità operativa di Endocrinologia 1) ha condotto il primo studio che analizza i dati raccolti nel Registro europeo sulle lipodistrofie. La ricerca, che descrive il più grande gruppo di pazienti con lipodistrofia mai riportato finora, è stata pubblicata sull’European Journal of Endocrinology (primo nome Giovanni Ceccarini, associato di Endocrinologia all’Università di Pisa) e fornisce una visione completa sulla prevalenza della malattia, come si differenziano i vari sottotipi e quali sono le complicanze più frequenti e le principali cause di morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro lipodistrofie dell’Aoup protagonista: diffusa la prima pubblicazione europea

Leggi anche: Il Centro lipodistrofie dell’Aoup protagonista a livello europeo: la prima pubblicazione con i dati del Registro internazionale sulla malattia

Leggi anche: Il Centro lipodistrofie di Aoup protagonista in Europa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Centro lipodistrofie dell’Aoup protagonista: diffusa la prima pubblicazione europea - Pisa, 12 gennaio 2026 – Un gruppo di ricercatori del Centro obesità e lipodistrofie dell’Aoup (che fa capo all’Unità operativa di Endocrinologia 1) ha condotto il primo studio che analizza i dati racc ... lanazione.it