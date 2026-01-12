Centomila passi al CES di Las Vegas | ci siamo potenziati con un esoscheletro

Al CES di Las Vegas, abbiamo deciso di potenziare la nostra presenza utilizzando un esoscheletro, per esplorare nuove possibilità di innovazione. Il salone rappresenta un’occasione per confrontarsi con le ultime tecnologie e condividere idee in un contesto internazionale. Tra stand e dimostrazioni, il nostro obiettivo è offrire un punto di vista diretto e concreto sulle soluzioni più avanzate, contribuendo a un dialogo aperto e professionale nel mondo dell’innovazione.

Ci sono due modi di vivere il CES di Las Vegas. Quello ideale, immaginato da chi lo segue da lontano, fatto di stand, demo e presentazioni ordinate. E quello reale, che mette davanti a c hilometri di corridoi, tapis roulant che finiscono sempre troppo presto, shuttle che non arrivano mai quando servono e giornate che superano facilmente i dieci chilometri a piedi. Dopo qualche giorno, le gambe iniziano a diventare pesanti e le energie vengono meno: è proprio in questo contesto che entra in scena il nostro test con esoscheletro di ultima generazione. Tra gli stand come se fosse sempre il primo giorno.

