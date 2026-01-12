Cena spettacolo tributo a Massimo Ranieri
Partecipa alla cena spettacolo tributo a Massimo Ranieri, in programma giovedì 29 gennaio alle ore 21:00 presso Vic Street, via Giuseppe Martucci 44. Un’occasione per ascoltare le interpretazioni più note del celebre artista, accompagnate da una selezione di piatti del menu. Per informazioni e prenotazioni, contatta il numero 081662423 o il cellulare 3356215087. Un evento dedicato agli amanti della musica e della buona cucina.
Cena Spettacolo Tributo a MASSIMO RANIERIGiovedì 29 GENNAIO ore 21:00Vic Street, via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087MENU'1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 20,00 BEVANDE ESCLUSE2. CENA (TAGLIERE + PRIMO ) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE3. CENA VIP € 40,00 cadauno (minimo per.
