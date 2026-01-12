Cena spettacolo medievale La radice di Melino
Il 28 gennaio 2026 si svolge una cena spettacolo medievale intitolata
MERCOLEDI' 28 GENNAIO 2026Cena Spettacolo MEDIEVALE la radice di MelinoTaverna spettacolo VIC' STREET in via Giuseppe Martucci 44infoline.: 081662423 - 3387981020COME PARTECIPARE?PRENOTA IL TUO TAVOLOSE VUOI, USA UN ABBIGLIAMENTO A TEMAPREPARATI A PASSARE UNA SERATA DIVERTENTE.COSA TROVERAI. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
