Cefalù la Cattedrale raccontata dagli scavi | un incontro sulle ricerche archeologiche

Il 17 gennaio 2026 alle ore 17, si terrà un incontro dedicato agli scavi archeologici della Cattedrale di Cefalù. Un’occasione per approfondire le recenti ricerche e conoscere meglio la storia e le trasformazioni di questo importante monumento. L’appuntamento offre un’opportunità di confronto tra studiosi e appassionati, contribuendo alla comprensione del patrimonio culturale della città attraverso le scoperte più recenti.

