Cefalù la Cattedrale raccontata dagli scavi | un incontro sulle ricerche archeologiche
Il 17 gennaio 2026 alle ore 17, si terrà un incontro dedicato agli scavi archeologici della Cattedrale di Cefalù. Un’occasione per approfondire le recenti ricerche e conoscere meglio la storia e le trasformazioni di questo importante monumento. L’appuntamento offre un’opportunità di confronto tra studiosi e appassionati, contribuendo alla comprensione del patrimonio culturale della città attraverso le scoperte più recenti.
Si terrà sabato 17 gennaio 2026, alle 17, l’incontro dedicato al tema “La Cattedrale di Cefalù nel tempo, itinerari di conoscenza. Indagini archeologiche nel sagrato e in Basilica Cattedrale”, a cura dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di Cefalù e dell’Archeoclub d’Italia – Sede. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Nuove scoperte archeologiche a Tell Muhammad durante la campagna scavi dell'Università di Catania
Leggi anche: Natale a Cefalù, in cattedrale la voce per la pace di Noa
Cefalù, la Cattedrale raccontata dagli scavi: un incontro sulle ricerche archeologiche - Le conclusioni saranno affidate al vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante, il quale sottolineerà come la conoscenza e la tutela del patrimonio storico e archeolo ... palermotoday.it
- Si avvia alla conclusione il Giubileo della Speranza anche nella nostra Diocesi di Cefalù. Domenica 28 dicembre 2025, nella Basilica Cattedrale, si terrà la celebrazione eucaristica di chiusura - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.