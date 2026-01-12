C'è chi cerca online reperti del delitto di Garlasco per pagarli 20mila euro e si prende gioco di un femminicidio

Sul sito Subito.it è comparso un annuncio che cerca un reperto legato al delitto di Garlasco, offrendo 20.000 euro. L’annuncio specifica la ricerca di una scarpa marca Mr Valentino, suscitando preoccupazione per chi si prende gioco di un femminicidio. Questa situazione evidenzia come, purtroppo, alcuni utenti sfruttino ancora situazioni delicate per scopi discutibili o lucrativi.

Sul sito Subito.it si può trovare un annuncio di chi cerca un 'reperto' del delitto di Garlasco. Si legge: "Ricerchiamo scarpa Mr Valentino. Offro 20mila euro a chi la trova entro il 31 luglio 2025". Sarà uno scherzo? È l'annuncio choc che si prende gioco di un femminicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Delitto di Garlasco, unghie tagliate e reperti mescolati: ecco cosa (oggi) non si potrebbe più fare

Leggi anche: Cosa e chi si vede nelle foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: le immagini acquisite dalla Procura

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nuova Dacia Sandero la gamma motori aggiornata | c' è anche GPL; Sassuolo-Parma LE ULTIME | Delprato dal 1' c' è pure Oristanio; C' è almeno un blitz che è andato molto male a Trump; C' è posta per te con ospite Can Yaman sbanca l' Auditel.

Alberto Stasi a sorpresa a Pavia per l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco

Tra gli usi principali dell’online spicca proprio la ricerca di informazioni e notizie, seguita dalla consultazione di cronaca, politica e attualità - facebook.com facebook