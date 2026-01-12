Cava de’ Tirreni inaugurate Casa Ruth e L’Albero della Vita | nuovo polo per il ‘Dopo di Noi’ e l’inclusione

A Cava de’ Tirreni sono stati inaugurati due nuovi spazi dedicati all’inclusione e al supporto, “Casa Ruth” e “L’Albero della Vita”. Situati nel storico Palazzo Sparano, questi centri rappresentano un passo importante per il territorio nel campo del ‘Dopo di Noi’ e delle iniziative di integrazione sociale, offrendo servizi e supporto a persone con bisogni specifici. L’evento ha segnato un nuovo punto di riferimento per la comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Taglio del nastro, oggi pomeriggio, della nuova Comunità Alloggio "Casa Ruth" (Dopo di Noi) e del Centro Polifunzionale "L'Albero della Vita", realizzate nel cinquecentesco Palazzo Sparano, in Via Carlo Santoro. Presenti il Sindaco Vincenzo Servalli, la Presidente della Fondazione Casamica Carmen Guarino, il Direttore compartimentale Asl Salerno Giulio Corrivetti, Assessori e Consiglieri comunali. Ha impartito la benedizione l' Arcivescovo di Amalfi Cava de'Tirreni Mons. Orazio Soricelli. L' immobile comunale, per anni in abbandono, è stato trasformato in una struttura polifunzionale per persone con disabilità, con un'area residenziale per il "dopo di noi" riservato a chi è rimasto senza rete familiare e un polo laboratoriale per l'inclusione e il miglioramento della qualità della vita.

