Caterina Balivo ha un malore all’aeroporto di Buenos Aires mentre sta per imbarcarsi sul volo di rientro il marito | Ha avuto un corpo a corpo con l’influenza

Caterina Balivo ha accusato un malore improvviso mentre si trovava all’aeroporto di Buenos Aires, prima di partire per l’Italia. L’episodio, descritto dal marito come un corpo a corpo con l’influenza, ha causato svenimento e momenti di apprensione. Dopo alcune ore, la conduttrice ha ripreso le sue attività, rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute.

Un malore improvviso al gate dell'aeroporto di Buenos Aires, lo svenimento e alcune ore di apprensione prima del rientro alla normalità. Caterina Balivo ha avuto un problema di salute al termine delle vacanze di Capodanno trascorse in Argentina con il marito Guido Maria Brera. L'episodio, avvenuto poco prima dell'imbarco per il volo di rientro, si è risolto senza conseguenze, ma ha richiesto l'intervento dei soccorsi e un breve ricovero per accertamenti. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Brera, che ha scelto i social per rassicurare amici e follower, pubblicando una foto della moglie sdraiata su una barella mentre fa il segno di vittoria.

