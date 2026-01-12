Castiglion Fiorentino un' ecatombe | la proiezione sui 12 mesi cosa può accadere

Castiglion Fiorentino, con meno di 13.000 abitanti in provincia di Arezzo, si trova al centro di una crescente preoccupazione riguardo a un aumento dei decessi. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, si tratta di una situazione che potrebbe avere ripercussioni significative nei prossimi mesi e fino al 2026. Questa analisi mira a comprendere le dinamiche e le possibili evoluzioni di questa tendenza nel breve e nel medio termine.

Il Corriere Fiorentino parla di "una vera e propria ecatombe di decessi" riguardo a quanto sta accadendo a Castiglion Fiorentino, piccolo centro di meno di 13mila abitanti in provincia di Arezzo, e soprattutto a quanto potrebbe accadere da qui a fine 2026. Nei primi 10 giorni del nuovo anno, infatti, i morti sono stati 14, un numero di decessi che supera di gran lunga la media degli anni passati compreso quelli più bui, il 2020 e il 2021, in piena epoca Covid. Non sarà più pandemia, ma l'elenco delle vittime è impressionante perché apparentemente inspiegabile. E ci sono due dati a inquietare in particolar modo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

