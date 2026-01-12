Castiglion Fiorentino morte a go-go | il sindaco posta i giornali sbavano e ora ci vuole chiarezza prima del camposanto pieno

A Castiglion Fiorentino si susseguono numerosi decessi in pochi giorni, suscitando preoccupazioni e speculazioni. I titoli dei giornali evidenziano un aumento improvviso delle morti, spingendo a chiedere chiarezza su quanto sta accadendo. È importante affrontare la questione con serietà e trasparenza per comprendere meglio la situazione e garantire rispetto e dignità alle persone coinvolte.

Castiglion Fiorentino – Qui ‘un se fa in tempo a dì “amen” che già parte un altro funerale. Almeno così parrebbe leggendo certi titoloni da paura nera che girano sui giornali: “14 morti in 9 giorni”, “è giallo”, “non è normale”, manco fossimo diventati un episodio di CSI Valdichiana. Tutto nasce da un post social del Sindaco, che ha pensato bene di buttà lì la questione, e da lì è stato un fiorire di titoli da apocalisse: campane che suonano a ciclo continuo, bare in doppia fila e cittadini che si toccano dove capita. A dire “oh, fermi tutti” ci pensa Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese, che prende carta e penna e interroga ufficialmente il Sindaco Mario Agnelli: «Qui un si discute il dolore delle famiglie – dice Brandi – ma se si continua così si fa più danni che un gatto in chiesa. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Castiglion Fiorentino, morte a go-go: il sindaco posta, i giornali sbavano e ora ci vuole chiarezza (prima del camposanto pieno) Leggi anche: Castiglion Fiorentino, la conferenza stampa di fine anno del sindaco Agnelli Leggi anche: L'opposizione attacca sulla piscina di Castiglion Fiorentino: "Riaprirà nel 2027? Serve chiarezza" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il giallo di Castiglion Fiorentino: 14 morti in 10 giorni. “Media altissima, peggio del Covid. Difficile dare risposte sulle cause” - Il dato drammatico evidenziato dal sindaco Mario Agnelli non era mai stato registrato nemmeno durante la pandemia. lanazione.it

A Castiglion Fiorentino 14 decessi da inizio 2026, il sindaco: "È una media altissima" - "Esprimo le mie condoglianze alle 14 famiglie che nei primi dieci giorni dell’anno hanno perso i loro cari di tutte le età. gonews.it

Il giallo della cittadina in Toscana in cui sono morte 14 persone in dieci giorni: « Peggio del Covid, non è normale» - Quattordici morti nei primi dieci giorni del 2026, tra cappelle del commiato costantemente affollate, funerali continui e tabelloni funerari pieni. leggo.it

Un inizio d'anno particolarmente difficile per Castiglion Fiorentino - facebook.com facebook

Quattordici morti in soli 10 giorni: cosa succede a Castiglion Fiorentino Il sindaco: «Non è normale, mai accaduto nemmeno col Covid» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.