Castiglion Fiorentino e i quattordici morti in soli 10 giorni Il sindaco | Non è normale dobbiamo capire

A Castiglion Fiorentino, nel mese di gennaio 2026, si sono registrati quattro decessi in dieci giorni, suscitando preoccupazione tra la comunità. Il sindaco ha sottolineato come questa situazione non sia normale e ha annunciato l’intenzione di approfondire le cause di tali eventi. La città, situata in provincia di Arezzo, si trova ora a fare i conti con una serie di perdite che richiedono attenzione e analisi approfondite.

A Castiglion Fiorentino, comune in provincia di Arezzo si muore un po' troppo in questo inizio di 2026. Ne parla il sindaco Mario Agnelli che su Facebook sottolinea le 14 bare nei primi dieci giorni dell'anno, più del 10 per cento dei deceduti nell'intero 2025, che erano stati 133. Un dato che preoccupa dato che il saldo naturale, ovvero fra nati (solo 74 nel 2025) e morti è negativo, come avviene in tantissime parti d'Italia. « Una media di decessi fuori dal normale », ha dichiarato Agnelli. «Non era mai successo nemmeno ai tempi del Covid». «Non nascondo la mia preoccupazione – ha ribadito al Corriere il primo cittadino, rieletto per la terza volta nel 2024 con una maggioranza di centrodestra – ormai siamo al punto che le nostre cappelle del commiato, quelle della Misericordia nel complesso del cimitero, sono perennemente piene.

