Castelfidardo un’altra illusione Canta il Gallo poi il Teramo chiude
Nel match tra Castelfidardo e Teramo, la squadra ospite si impone con un risultato di 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato, Teramo trova il vantaggio e poi raddoppia nel secondo tempo. La formazione locale cerca di riaprire la partita, ma non riesce a completare la rimonta. Una sfida che ha visto entrambe le squadre impegnarsi con determinazione, confermando l’equilibrio e la competitività del campionato.
CASTELFIDARDO 1 TERAMO 2 CASTELFIDARDO: Osama, Fiscaletti (35' st Bugari), Tarulli, Dompnier, Paramatti, Selemby, Traini, Clerici (35' st Palestini), Gallo, Abagnale (40' st Ruini), Valentino. Panchina: Petrucci, Dovhanyk, Bartoli, Stura, Taddei, Ascoli. All. Cuccù TERAMO: Torregiani, Pietrantonio, Angiulli, Persano (11' st Njambe), Sereni (19' st Mariani), Alessandretti, Salustri (45' st Kunze), Pavone (45' st Della Quercia), Bruni, Botrini, Vitali (19' st Carpani). Panchina: Barbacani, Cipolletti, Magia S., Buccione. All. Pomante Arbitro: Femia di Locri Reti: 15' st Gallo, 18' st Vitali (rig.
