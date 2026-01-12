Castelfidardo un’altra illusione Canta il Gallo poi il Teramo chiude

Nel match tra Castelfidardo e Teramo, la squadra ospite si impone con un risultato di 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato, Teramo trova il vantaggio e poi raddoppia nel secondo tempo. La formazione locale cerca di riaprire la partita, ma non riesce a completare la rimonta. Una sfida che ha visto entrambe le squadre impegnarsi con determinazione, confermando l’equilibrio e la competitività del campionato.

