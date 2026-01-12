Cassino Concerto di Johnny Ponta
Il 16 gennaio alle ore 21, presso il teatro Manzoni di Cassino, si terrà il concerto di Johnny Ponta. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue interpretazioni, in un evento dedicato agli appassionati di musica. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata in compagnia della musica in un ambiente sobrio e accogliente.
Appuntamento a Cassino al teatro Manzoni venerdì 16 gennaio alle ore 21 con il concerto di Johnny Ponta. Un viaggio nella sua musica partendo dalle origini con "Maval" ( Vallemaio) fino a "Figlio di questa terra" amore incondizionato per i posti da cui proveniamo. Il teatro Manzoni è il giusto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Johnny Ponta, il medico musicista torna a Vallemaio - "La mia moto è la mia libertà" è la nuova canzone di Johnny Ponta, nome d'arte di Gianni Pontarelli, medico di Vallemaio, che domani torna nel suo paese in provincia di Frosinone per un evento ... ciociariaoggi.it
