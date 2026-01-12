Casper Ruud potrebbe saltare gli Australian Open? Il norvegese rivela il motivo
Casper Ruud potrebbe non partecipare agli Australian Open 2026. Attualmente in Nuova Zelanda per l’ATP 250 di Auckland, il tennista norvegese ha rivelato di essere preoccupato per questioni personali che potrebbero influenzare la sua presenza nel torneo. Questa possibilità solleva interrogativi sul suo programma di inizio anno e sulle future decisioni relative alla partecipazione ai grandi eventi.
Casper Ruud potrebbe cambiare la propria programmazione di inizio 2026? Il tennista norvegese attualmente si trova in Nuova Zelanda per disputare l’ATP 250 di Auckland, ma il suo pensiero è soprattutto rivolto a quello che potrebbe accadere a casa. Il riferimento è all’attesa della nascita della prima figlia, un evento che potrebbe stravolgere completamente quello che attende nelle prossime settimane. E’ stato lo stesso Ruud a confermare con grande onestà quanto sta accadendo: “ Può succedere in qualsiasi momento. Spero di poter restare per tutto il torneo, ma non si sa mai. Potrei ricevere una chiamata e trovarmi subito su un aereo per tornare a casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Casper Ruud subissato di fischi a Londra: gli è bastato nominare una squadra di calcio
Leggi anche: Nick Kyrgios avrà una wild card per gli Australian Open? La Battaglia dei Sessi potrebbe aiutarlo
Casper Ruud potrebbe saltare gli Australian Open? Il norvegese rivela il motivo - Il tennista norvegese attualmente si trova in Nuova Zelanda per disputare l’ATP ... oasport.it
Renault. . nuovo anno, nuovo team Flavio Cobolli, Loïs Boisson, Arthur Fils e Francisco Cerúndolo si uniscono a Diede de Groot, Ugo Humbert e Casper Ruud come #Renault ambassador all'interno di #TheLineup. anche quest'anno, gli ambassador terranno - facebook.com facebook
Che montagna russa! Jakub Menšík serve per il match, perde il game in battuta, al tie-break annulla set point e chiude 8-6 per piegare la resistenza di Casper Ruud! Prima vittoria del 2026 per il classe 2005 che regala la vittoria alla sua nazionale! x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.