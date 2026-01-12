Casolese spietata | 5 gol al San Miniato Torrita battuto Radicondoli sconfitto dall’Argentario Frena il Torrenieri

Continua, nel Girone E, la crisi del Torrita: la squadra biancoazzurra, a secco di vittorie dal 2 novembre, cede 2-1 al Chianti Nord e scivola ai limiti della zona retrocessione. Non basta, alla squadra senese, la rete di Rossetti, che pareggia il vantaggio iniziale di Ponziani prima che Farcas chiuda i conti. Il Torrita resta bloccato a quota 19 punti, esattamente come il Bettolle, che pur passando in vantaggio al 22' con Fabianelli, alla fine cede alla capolista Tegoleto per 3-1 grazie al gol di Franchi e alla doppietta di Beoni. Le due squadre sono agganciate dalla Chiantigiana, che supera 2-1 il fanalino di coda Unione Poliziana grazie alla doppietta di Milanesi.

