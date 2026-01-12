Caso Garlasco traina Verissimo ma Fabrizio Corona accusa Mediaset | Hanno pagato un indagato per fare ascolti

Nel dibattito televisivo, il caso Garlasco ha attirato l’attenzione di Verissimo, mentre Fabrizio Corona ha contestato Mediaset, accusandola di aver pagato un indagato per aumentare gli ascolti. Andrea Sempio ha parlato a Verissimo, suscitando le reazioni di Corona e dei suoi legali, e offrendo il suo punto di vista su Alberto Stasi e il caso Chiara Poggi. Un confronto che mette in luce le diverse prospettive sul ruolo dei media e della giustizia.

Andrea Sempio a Verissimo scatena Fabrizio Corona: la replica dei legali, le sue dichiarazioni a Silvia Toffanin e il punto di vista su Alberto Stasi nel caso Chiara Poggi. La puntata di Verissimo andata in onda domenica 11 gennaio su Canale 5 non è stata come le altre. A far discutere, e non poco, è stata l'intervista condotta da Silvia Toffanin ad Andrea Sempio, figura legata al caso Garlasco, tornato improvvisamente al centro dell'attenzione mediatica. Una presenza che ha scatenato polemiche feroci, soprattutto dopo la dichiarazione di Fabrizio Corona, che ha accusato Mediaset di aver pagato un uomo indagato per ottenere ascolti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Caso Garlasco traina Verissimo, ma Fabrizio Corona accusa Mediaset: "Hanno pagato un indagato per fare ascolti Leggi anche: Fabrizio Corona contro Verissimo: “Sempio pagato per l’intervista, ma ignorano Signorini indagato” Leggi anche: Garlasco, Fabrizio Corona attacca Mediaset e Verissimo: “Informazione calpestata, è solo spettacolo” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Caso Garlasco traina Verissimo, ma Fabrizio Corona accusa Mediaset: "Hanno pagato un indagato per fare ascolti - Andrea Sempio a Verissimo scatena Fabrizio Corona: la replica dei legali, le sue dichiarazioni a Silvia Toffanin e il punto di vista su Alberto Stasi nel caso Chiara Poggi. movieplayer.it

Garlasco: il Video di Sempio, la nuova Impronta e il Nuovo Anno - Salotto Giallo #13

Dalle ultime novità sull'inchiesta di #CransMontana, alle ultime sul caso #Garlasco e sulla morte di Pierina Paganelli #Mattino5 x.com

Caso Garlasco, spuntano due nuovi testimoni mai ascoltati prima: ecco cosa sta succedendo Emergono racconti inediti sulla mattinata dell’omicidio - facebook.com facebook

