Casalnuovo incendio all’alba in Corso Umberto I

Nella prima mattinata di oggi, un incendio ha interessato un’auto in Corso Umberto I a Casalnuovo di Napoli. L'incidente ha causato la distruzione del veicolo, senza riscontrare feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sul possibile intervento dei vigili del fuoco. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di monitorare le situazioni di emergenza nel territorio.

Un'auto è stata distrutta da un incendio questa mattina all'alba a Casalnuovo di Napoli. Erano circa le 4.30 quando i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in Corso Umberto I, al civico 134, dopo la segnalazione di un veicolo in fiamme. L'auto, una Ford Fusion intestata a un uomo di 51 anni, è andata completamente distrutta. Le fiamme hanno inoltre danneggiato il serbatoio dell'autoclave di una pescheria situata nelle immediate vicinanze. Non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti per stabilire matrice e origine del rogo.

