Casa Viterbo 252 iscritti e 10 laboratori per il 2026 | Attività gratuite con importanti figure

Casa Viterbo, con 252 iscritti e dieci laboratori programmati per il 2026, si conferma come spazio dedicato a iniziative gratuite e incontri con figure di rilievo. Dopo l’apertura dello scorso 9 novembre, l’associazione entra nella sua piena fase di attività, offrendo opportunità di crescita e confronto per la comunità locale. Un punto di riferimento per chi desidera partecipare a progetti culturali e sociali nel territorio di Viterbo.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.