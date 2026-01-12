Casa Viterbo 252 iscritti e 10 laboratori per il 2026 | Attività gratuite con importanti figure
Casa Viterbo, con 252 iscritti e dieci laboratori programmati per il 2026, si conferma come spazio dedicato a iniziative gratuite e incontri con figure di rilievo. Dopo l’apertura dello scorso 9 novembre, l’associazione entra nella sua piena fase di attività, offrendo opportunità di crescita e confronto per la comunità locale. Un punto di riferimento per chi desidera partecipare a progetti culturali e sociali nel territorio di Viterbo.
Con l'arrivo del nuovo anno entra nella fase di piena operatività Casa Viterbo, la “creatura” del movimento civico inaugurata lo scorso 9 novembre. La struttura di piazza San Faustino ha presentato il calendario delle attività che, andando a regime nel mese di gennaio, propone appuntamenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
La Procura della Repubblica di Viterbo con il pubblico ministero Michele Adragna ha disposto l'autopsia sulla salma del tredicenne precipitato dal balcone di casa - facebook.com facebook
