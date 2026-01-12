Caronno e Saronno allarme cattivi odori | residenti esasperati

Sono sempre più frequenti le segnalazioni di cattivi odori nella zona Colombara, tra via Piave e le aree limitrofe di Caronno Pertusella e Saronno. I residenti manifestano preoccupazione per le esalazioni persistenti, che influenzano la qualità della vita quotidiana. La situazione richiede attenzione da parte delle autorità per individuare le cause e trovare soluzioni efficaci.

