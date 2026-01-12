Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. La cantante italiana torna a partecipare come protagonista, confermando il suo ruolo di figura significativa nel panorama musicale e televisivo nazionale. La presenza di Pausini arricchirà l’evento, che rappresenta uno dei momenti più importanti della cultura italiana.

Laura Pausini torna a Sanremo da protagonista assoluta. Sarà lei la co-conduttrice di tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. L’annuncio è arrivato in prima serata dalla voce del direttore artistico Carlo Conti, che ha ufficializzato una scelta destinata a lasciare il segno. Un ritorno simbolico e carico di emozione per un’artista che proprio sul palco dell’Ariston ha visto nascere la sua straordinaria carriera. “ Sono felicissima ed emozionata ”, ha confessato Laura Pausini. “ Sanremo è tutti i miei sorrisi, le mie paure, le mie emozioni ed è Carlo perché è lui che mi ha convinta ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Carlo Conti: “Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate di Sanremo”

