Carburanti | per benzina e diesel prezzi medi in calo
I prezzi medi di benzina e diesel si sono abbassati a livello nazionale, riflettendo gli ultimi ribassi stabiliti dagli operatori. Questa tendenza rende più accessibili i carburanti per gli automobilisti, contribuendo a una gestione più consapevole delle spese di viaggio. Di seguito, si evidenziano i dati aggiornati sui costi praticati nelle stazioni di servizio, offrendo un quadro chiaro della situazione attuale.
Diminuiscono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel per effetto degli ultimi ribassi decisi dagli operatori. Il differenziale di prezzo medio nel self vede ora il diesel superiore alla benzina di 3 centesimi. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì hanno chiuso in deciso aumento soprattutto sul diesel. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,636 eurolitro (1,642 la rilevazione all'8 gennaio), con le compagnie tra 1,618 e 1,645 eurolitro (no logo 1,636). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Fare il pieno di benzina costa meno in tutta la regione grazie allo sconto carburanti della Regione. La consistenza del risparmio, al netto delle agevolazioni regionali, resta però diversa nelle quattro ex province del Friuli Venezia Giulia. Nella fascia confinaria, - facebook.com facebook
Rincari carburanti: il diesel supera la benzina a causa delle nuove accise. Il Presidente di Adiconsum Carlo De Masi spiega i motivi di questi aumenti e dà consigli pratici per risparmiare sul pieno Oggi #8gennaio2026 11.50 @RadioMarconiFm x.com
