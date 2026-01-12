Cara Pilloud la sua perspicacia è senza limiti

Gentile Cara Pilloud, la presente vuole riconoscere la sua attenta analisi riguardo ai rischi di fuga anche in Svizzera. La sua capacità di individuare aspetti spesso trascurati dimostra grande perspicacia e attenzione. La ringraziamo per il suo impegno nel garantire la giustizia e la sicurezza nel Canton Vallese. Restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti o collaborazioni future.

Cara Béatrice Pilloud, cara procuratrice generale del Canton Vallese e responsabile dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana, le scrivo questa cartolina per farle i complimenti: è riuscita, infatti, ad accorgersi che anche in Svizzera esiste il pericolo di fuga. Non è da tutti. Ci ha messo nove giorni, è vero. Glielo hanno ripetuto in tutte le lingue del mondo, è vero. Ma alla fine lei ci è arrivata. Nei giorni scorsi aveva rassicurato: pericolo di fuga? Non esiste. Ancora due giorni fa l’aveva ripetuto: pericolo di fuga? Non esiste. Poi l’illuminazione: il pericolo di fuga esiste. I due gestori del locale, Jacques Moretti e la moglie Jessica, indagati per la strage, potrebbero scappare. 🔗 Leggi su Laverita.info

Arrestato il titolare del pub Jacques Moretti. La procuratrice di Sion, Beatrice Pilloud, ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti del titolare del Constellation, il locale della strage di Capodanno a Crans Montana. L'uomo, al termine dell'interrogato - facebook.com facebook