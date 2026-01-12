Capodanno all' Osteria della Posta di Borghetto | Ecco chi c' era le immagini
Il Capodanno all'Osteria della Posta di Borghetto è stato un momento di convivialità e tradizione, con ospiti che hanno condiviso un brindisi e un momento di relax tra amici. Dall'aperitivo alla cena, l'atmosfera è stata semplice e accogliente, accompagnata da immagini che testimoniano una serata di buon senso e calore umano. Un'occasione per iniziare il nuovo anno in modo autentico e senza fronzoli.
È stato un capodanno intensissimo quello all'Osteria della Posta di Borghetto. Dall'aperitivo alla cena si è fatto festa fino all'alba! Capodanno all'Osteria. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Halloween all'Osteria della Posta di Borghetto | Ecco chi c'era, le immagini
Leggi anche: Balkan Love, le immagini della serata all'El Dorado | Ecco chi c'era
Capodanno all'Osteria della Posta di Borghetto | Ecco chi c'era, le immagini.
Ieri abbiamo il nostro Capodanno! Come ogni 1 gennaio la nostra Osteria resta chiusa per festeggiare il nuovo anno. Una serata piena di risate e lacrime, che apra le danze a questo 2026. Un anno che speriamo sia per tutti noi pieno di amore, gioia e sorpres - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.