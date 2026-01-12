Capodanno all' Osteria della Posta di Borghetto | Ecco chi c' era le immagini

Il Capodanno all'Osteria della Posta di Borghetto è stato un momento di convivialità e tradizione, con ospiti che hanno condiviso un brindisi e un momento di relax tra amici. Dall'aperitivo alla cena, l'atmosfera è stata semplice e accogliente, accompagnata da immagini che testimoniano una serata di buon senso e calore umano. Un'occasione per iniziare il nuovo anno in modo autentico e senza fronzoli.

