Capello | Allegri può lavorare sull’aspetto psicologico Quando Modric….

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato l’analisi di Allegri dopo la partita contro il Genoa, sottolineando l’importanza di lavorare sull’aspetto psicologico. Secondo Capello, un intervento in quest’area può migliorare le prestazioni di giocatori come Modric, aiutandoli a mantenere la concentrazione e la serenità in campo. La discussione evidenzia come la componente mentale sia fondamentale nel calcio di alto livello.

