Capaci Ranucci e il SISDE | le stesse bugie gli stessi segreti
Le vicende di Ranucci e del SISDE degli anni ’80 e ’90 si intrecciano in un quadro complesso di accuse e segreti. Da un lato, Ranucci rischia una pesante condanna per le accuse a Delle Chiaie, mentre dall’altro, il SISDE potrebbe essere condannato per omicidi e tentativi di omicidio collegati a quel periodo. Questi sviluppi evidenziano come le verità nascoste e le responsabilità siano ancora al centro di molte inchieste.
Roma, 12 gen – Le piste di Ranucci e del SISDE degli anni ’80 e ’90 sembrano oggi unirsi. Da una parte Ranucci potrebbe subire una pesantissima condanna per le accuse mosse a Delle Chiaie; dall’altra il SISDE potrebbe subire una condanna per gli omicidi di Pagliai e di Palladino e per il tentato omicidio dello stesso Delle Chiaie. Come è noto, Ranucci dovrà comparire il 14 gennaio 2026 davanti ai giudici per giustificare le accuse contro Delle Chiaie. Accuse incautamente mosse più volte, fondate esclusivamente su un finto pentito, Alberto Lo Cicero, il quale non solo non sa nulla della strage di Capaci, ma non risulta neppure affiliato alla mafia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: «La lettura aiuta a ridurre il divario di genere perché le donne che leggono, potenziando le risorse cognitive ed emotive, raggiungono gli stessi livelli degli uomini. Leggere funziona quindi come leva di empowerment ed emancipazione, perché le donne si sentono più centrate e capaci di affrontare sfide»
Leggi anche: «Abbiamo paura di perdere l’altro o di tradire le sue aspettative» dice l’attrice, tra gli interpreti del film "Fuori la verità". «Invece dovremmo scavare dentro noi stessi, per cercare di dire meno bugie possibile»
L'allarme di Ranucci: "Il senatore Gasparri sta cercando di fermare l'inchiesta sulle stragi di mafia". Questo il messaggio social poco prima della messa in onda di Report. In puntata si è parlato del coinvolgimento dell'estrema destra nella strage di Capaci. Guar - facebook.com facebook
Il conduttore di Report, #Ranucci, con #Schlein e #Conte al comitato contro la riforma della Giustizia. Unirai: "Chi lo ha autorizzato" x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.