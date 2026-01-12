Capaci Ranucci e il SISDE | le stesse bugie gli stessi segreti

Le vicende di Ranucci e del SISDE degli anni ’80 e ’90 si intrecciano in un quadro complesso di accuse e segreti. Da un lato, Ranucci rischia una pesante condanna per le accuse a Delle Chiaie, mentre dall’altro, il SISDE potrebbe essere condannato per omicidi e tentativi di omicidio collegati a quel periodo. Questi sviluppi evidenziano come le verità nascoste e le responsabilità siano ancora al centro di molte inchieste.

