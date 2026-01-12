Cancellato il mio musical ucciso l’impegno di venti persone Non ha venduto zero promozione e buttato via un anno di lavoro | Francesco Sarcina si sfoga

Il musical “Immensamente Giulia”, previsto al Teatro Nazionale di Milano dal 14 al 22 marzo, è stato cancellato, causando la perdita di un anno di lavoro e l’impegno di venti persone. Nonostante la presentazione alla stampa, la produzione ha deciso di annullare l’evento, senza promozione né vendite. Questa decisione ha suscitato il disappunto di Francesco Sarcina, che si è espresso sul fallimento del progetto.

La presentazione alla stampa era stata fatta e c’era attesa per il gran debutto il 14 marzo al Teatro Nazionale di Milano, dove sarebbe dovuto andare in scena fino al 22 marzo, ma il musical rock “Immensamente Giulia”, prodotto da Heart, è stato cancellato. A dare la notizia del progetto ispirato alla storia vera de Le Vibrazioni e della hit “Dedicato a te” poi naufragato, è stato Francesco Sarcina stesso in una intervista a Il Giorno. Il cantautore è amareggiato: “Un lavoro scritto con estremo amore che non si farà perché mi hanno comunicato i produttori, a venti giorni dalla conferenza stampa di presentazione non ha venduto abbastanza biglietti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

