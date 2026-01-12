Can Yaman | Niente droga a Istanbul è una bufala

Can Yaman torna a Roma e chiarisce le recenti notizie diffuse dalla stampa turca, smentendo le voci di un suo coinvolgimento in un’operazione antidroga a Istanbul. L’attore ha dichiarato che le accuse sono infondate e che non vi sono state problematiche di questo tipo. La notizia, diffusa in modo ingiustificato, si è rivelata priva di fondamento, permettendo a Yaman di riacquistare tranquillità e di riprendere la sua normale attività.

Niente droga, niente arresto. C an Yaman torna a Roma e smentisce le news diffuse dalla stampa turca dopo un’operazione antidroga a Istanbul ( leggi qui ). Secondo i primi articoli pubblicati dai media locali, l’attore sarebbe stato fermato perché trovato in possesso di sostanze. Oggi, Can Yaman si esprime con un post su Instagram e pubblica foto che lo ritraggono nel centro di Roma, davanti al Colosseo. “Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copia incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo”, scrive l’attore, che su Raiuno ha ottenuto ascolti strepitosi con Sandokan. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Can Yaman torna a Roma: “Niente droga a Istanbul, è una bufala” Leggi anche: Can Yaman e Selen Gorguzel arrestati a Istanbul: scatta l’inchiesta sulla droga Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Can Yaman è tornato a Roma. Foto davanti al Colosseo e messaggio ai media; Can Yaman rilasciato dopo arresto in Turchia in indagine anti droga; Raid antidroga a Istanbul, arrestato Can Yaman; Can Yaman è stato arrestato in Turchia per consumo di droga. Rilasciato dopo l'interrogatorio. L'attore Can Yaman fermato a Istanbul per droga e poi rilasciato - L'operazione del dipartimento antidroga di Istanbul è scattata dopo la mezzanotte di venerdì sera, in alcuni dei night club più esclusivi della città sul Bosforo, a quell'ora stipati di clienti. ansa.it

Arrestato a Istanbul Can Yaman: trovato con dosi di droga durante una retata in 9 locali. Rilasciato dopo poche ore - Il famoso attore turco sarebbe coinvolto in un giro di consumo di droga che ha già visto arresti tra personaggi famosi, vip e giornalisti. dire.it

Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga. L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul - L'attore turco protagonista di Sandokan è stato fermato in un'operazione antidroga a Istanbul insieme ad altre sei persone ... ilfattoquotidiano.it

La droga, l'arrivo della polizia e il volo per l'Italia: Can Yaman parla per la prima volta dopo lo scandalo x.com

La droga, l'arrivo della polizia e il volo per l'Italia: Can Yaman parla per la prima volta dopo lo scandalo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.